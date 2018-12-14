За рулём ученик. В России хотят усилить контроль за автошколами

Сейчас инспекторы проверяют материально-учебные базы и выдают компаниям лицензии на подготовку будущих водителей. На этом весь надзор заканчивается.

Правительство поручило МВД и Минтрансу разработать документ, наделяющий полицию полномочиями по контролю за автошколами. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на текст поручения по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности движения.

В настоящий момент инспекторы выдают компаниям лицензию после проверки материально-учебной базы автошкол (это площадки, учебные классы и так далее), но на этом весь надзор, по сути, заканчивается.

К слову, в ГИБДД инициативу поддержали. Как заявил РИА "Новости" начальник отделения экзаменационной работы ведомства Николай Гиляков, внеплановые проверки автошкол необходимы для постоянного контроля процесса обучения будущих водителей. Он рассказал о случаях, когда после получения лицензии организации освобождают свои арендованные помещения или сдают другим организациям в аренду свои классы, а водителей обучают не на специальных площадках, а, например, во дворах домов.

Ранее ГИБДД предложила вернуть старую схему, когда начинающие водители сдавали "город" на незнакомом маршруте. Такое правило действовало до 2014 года, однако потом выпускников автошкол стали отправлять по изученному пути. А МВД и вовсе предлагает объединить для водителей "площадку" и "город".

Лайф разобрался, как будет выглядеть экзамен, почему такие перемены могут произойти и не отразится ли это негативно на качестве подготовки водителей.