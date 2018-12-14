СК возбудил уголовное дело в отношении замгубернатора Псковской области

В ходе обыска в кабинете Александра Кузнецова обнаружена ID-карта на его имя, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту получения взятки в отношении заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, задержанного ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова по факту получения им взятки в особо крупном размере, — сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2013 году директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом в Пскове. Стоимость здания была занижена не менее чем на 1,5 миллиона рублей. За это замглавы региона должен был обеспечить победу коммерческого общества в конкурсе на право заключения государственного контракта на возведение медицинского учреждения в Псковской области.

— Кузнецов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски. В ходе обыска в рабочем кабинете Кузнецова обнаружена ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонской Республике, — добавила Петренко.

Кузнецов стал заместителем губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ в феврале 2012 года.