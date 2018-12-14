Вперёд за сказкой. В Москве открылся фестиваль "Путешествие в Рождество"

Жителей и гостей столицы ждут 78 площадок, где они смогут погрузиться в новогоднюю сказку.

В Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин, заодно открыв новую площадку в районе Кузьминки.

— Сегодня открывается самый популярный, самый сказочный, самый массовый и самый светлый и яркий фестиваль "Путешествие в Рождество". Приглашаю всех желающих, — заявил градоначальник.

Фестиваль продлится до 13 января 2019 года. По всей столице открывают 78 площадок с ярмарками и каруселями. В этом году жителей и гостей столицы ожидают нововведения.

Так, на Новом Арбате можно будет сыграть в кёрлинг, а на катке у Красной площади и в Ледовом театре пройдут шоу от известных российских фигуристов. В девяти парках Москвы пройдут рождественские квесты "Сказочное путешествие", где по итогу можно выиграть новогодние сладкие подарки, билеты в кино, аксессуары и свитшоты.

На участке от Пушкинской площади до Охотного Ряда воссоздадут атмосферу новогоднего праздника от советской эпохи до 21-го века. Название программы "Новый год моего детства".