"Кредит станет чуть дороже". Экономист оценил повышение ключевой ставки ЦБ

По мнению эксперта, такое решение было принято, чтобы отразить возрастающую инфляцию, то есть для синхронизации.

Кандидат наук, старший преподаватель кафедры математической экономики и эконометрики НИУ ВШЭ Генрих Пеникас в беседе с Лайфом выразил мнение, что повышение ключевой ставки Центробанком РФ — это отражение в финансовой сфере того, что есть в реальной экономике.

— То есть в реальной экономике есть повышение инфляции, поэтому повышена ключевая ставка, чтобы отразить эту возрастающую инфляцию, то есть для синхронизации. Все ожидали, что инфляция будет чуть выше, поэтому и повышена ключевая ставка, — сказал Пеникас.

Он подчеркнул, что если человеку необходимо будет взять новый кредит, то он обойдётся ему немного дороже, чем раньше.

— Если вы хотели взять кредит, то новый кредит, возможно, вам будет стоить чуть дороже. Поэтому, может быть, это будет и стимулировать, но Банк России давно говорит — примерно полгода — о том, что наблюдается избыточное кредитование, особенно в сфере потребительских кредитов, где идёт использование одних кредитов на выплату других, ранее взятых, поэтому 0,25% тут не настолько существенно, — добавил экономист.

0,25% — это такое корректирующее действие, о каком-то кризисном сигнале речи не идёт Генрих Пеникас

Напомним, ранее стало известно, что Центробанк РФ повысил ключевую ставку.