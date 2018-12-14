Глава Свердловской железной дороги получил взятку в 700 тысяч рублей

Арестованный на два месяца начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов получил взятку в размере около 700 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным агентства, в ходе судебного заседания Миронов заявил, что оплатил платёжные поручения "в виде 650 тысяч рублей в период с 2017 по 2018 год".

Напомним, о задержании Миронова стало известно сегодня. Его обвиняют в получении взятки. Сам начальник Свердловской железной дороги не согласен с обвинением и называет его провокацией. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте Миронова на два месяца.