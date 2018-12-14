Афера на миллиард. Чехия выдала России подозреваемого в мошенничестве с займами

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Афера на миллиард. Чехия выдала России подозреваемого в мошенничестве с займами

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Фото: © Pixabay. 

По требованию генеральной прокуратуры России Евгений Марков был задержан летом 2017 года.

Чехия выдала гражданина России, который подозревается в мошенничестве с займами вкладчиков на 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ. Речь идёт о Евгении Маркове.

Согласно данным следствия, Марков с сообщниками разместили в средствах массовой информации ложные сведения о своей финансово-хозяйственной деятельности. Под предлогом привлечения денег в высокодоходные инвестиционные проекты они заключили свыше 21 тысячи договоров займа на 2,5 миллиарда рублей при условии выплаты ежемесячно 15–17 процентов от суммы займа.

Деньги, привлечённые от вкладчиков, перечислялись на счета фирм сообщников Маркова. Проценты по договорам, которые были заключены ранее, были частично выплачены, чтобы привлечь новых вкладчиков, а остальные денежные средства были похищены.

Марков скрылся и был объявлен в розыск. Летом 2017 года его задержали в Чехии.

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