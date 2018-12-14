Автобус столкнулся с фурой на трассе под Красноярском, есть жертвы

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Автобус столкнулся с фурой на трассе под Красноярском, есть жертвы

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Причиной столкновения могли послужить погодные условия — гололедица и сильный ветер.

Крупная авария произошла на 40-м километре автодороги Ачинск — Троицкое в Красноярском крае. Рейсовый автобус столкнулся с фурой. По предварительной информации, два человека погибли, 11 пострадали.

— Пассажирский автобус следовал из Назарово в село Троицкое, произошло лобовое столкновение с фурой. В результате погибли водитель фуры и пассажир автобуса, 11 человек пострадали, им оказывается помощь, — сообщил РИА "Новости" начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По словам очевидцев, причиной столкновения могли послужить погодные условия: на трассе гололедица и сильный ветер.

Другие подробности выясняются.

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