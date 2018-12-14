В московских квартирах станет теплее из-за грядущих морозов

"Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК) решила повысить температуру на внутренних системах отопления в связи с морозами, которые ожидаются в Москве уже в эти выходные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОЭК.

Там уточнили, что на протяжении всего отопительного сезона специалисты компании оперативно корректируют температурный график. Так, при –5 на улице температура в теплосети составляет 96 градусов, при –15 — 125 градусов, а при –22 — 130 градусов.

В этой связи москвичей призвали соблюдать осторожность и не приближаться к местам парения при обнаружении их на улице и удалиться на безопасное расстояние.

Как сообщалось ранее, в столице на выходных ожидается до минус 15 градусов днём и до минус 20 ночью.