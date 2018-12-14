Лукашенко: Идеального будущего у Белоруссии никогда не будет

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Лукашенко: Идеального будущего у Белоруссии никогда не будет

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Александр Лукашенко. Фото: © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

По мнению лидера республики, если сделать всё возможное, то будущее может быть "вполне неплохим".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит идеального будущего республики. Его слова приводит "Sputnik Беларусь".

— Я идеального будущего Белоруссии не вижу. Даже российский президент не сможет увидеть идеальное будущее РФ. У России возможности огромные. А у меня идеального в Белоруссии, даже не у меня, а в нашей Белоруссии, идеального будущего никогда не будет, — сказал лидер республики.

По его мнению, идеального в мире нет ничего, в том числе в государствах внешне благополучных.

— Даже в Соединённых Штатах — поглядите, что творится, немало проблем, — привёл пример президент Белоруссии.

Он подчеркнул, что на достижение идеала в жизни отдельного государства влияет развитие мира в целом, а также геополитическое положение страны.

— У нас никогда не было идеального, если посмотреть в историю, и не будет. И у РФ не будет. Потому что миссия у России великая, — уверен белорусский лидер.

Лукашенко также убеждён, что сама страна и её граждане строят будущее и если сделать всё возможное, то оно будет вполне неплохим.

— Я всегда говорю по-простому: главное, чтобы не жить в условиях войны. Вот война не нужна ни нам, ни вам. А всё остальное мы сделаем сами. Что не сделаем — купим, — резюмировал президент республики.

Ранее Лукашенко выразил уверенность, что его страна никогда не повторит украинский сценарий развития событий.

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