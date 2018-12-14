Лукашенко заявил, что чувствует угрозу суверенитету Белоруссии от других стран

По его словам, в мире нет "абсолютно независимых государств", но есть суверенные.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чувствует угрозу потери суверенитета страны, исходящую от других государств. Об этом он рассказал на встрече с российскими журналистами в Минске.

— Я всегда эту угрозу чувствую то с одной, то с другой стороны, на то я и президент. Это главный вопрос работы президента — обеспечить суверенитет страны, — отметил Лукашенко.

Глава государства также затронул тему компенсации за налоговый манёвр в нефтяной отрасли России. По мнению Лукашенко, это грозит независимости Белоруссии.

— Манёвр будет тогда, когда, некоторые говорят, будет более глубокая интеграция в Союзном государстве, а некоторые напрямую говорят: мы пока не готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав России, — сказал белорусский лидер.

При этом он заметил, что в любом случае такая глубокая интеграция не должна идти по принуждению.