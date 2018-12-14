Генпрокуратура признала законным арест Льва Пономарёва

Проверить обстоятельства избрания меры пресечения для 77-летнего правозащитника поручал президент Владимир Путин.

Генпрокуратура признала законным арест правозащитника Льва Пономарёва. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По результатам проверки было установлено, что 25 октября в социальной сети Facebook Пономарёв призвал граждан принять участие в акции на Лубянской площади в Москве, тем самым нарушив установленный законом порядок организации публичного мероприятия.

Напомним, что Тверской суд вынес Пономарёву 25 суток ареста за призыв к участию в несогласованной акции. Позже Мосгорсуд скостил ему срок до 16 суток.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала факт ареста Пономарёва нонсенсом и выразила уверенность, что можно было найти другой способ реагирования на его правонарушение.

Отметим, что Генпрокуратура проверяла обстоятельства ареста правозащитника по личному поручению президента России. Однако в то же время Владимир Путин констатировал, что призывы к несанкционированным акциям чреваты беспорядками, как в Париже.