"Мы не делаем свой Интернет". В Совфеде оценили законопроект о защите Рунета

В верхней палате парламента считают, что будет создана скорее замещающая структура, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств не остаться без доступа к Сети.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова прокомментировала в интервью Лайфу внесённый в Госдуму РФ законопроект о защите русскоязычного сегмента Интернета от внешних угроз.

— В Стратегии национальной кибербезопасности США, подписанной президентом США в сентябре этого года, декларируется принцип "сохранения мира силой". Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, которые якобы "нанесли ущерб американским и международным компаниям", — напомнила Бокова.

Сенатор пояснила, что именно и каким образом изменит внесённый законопроект в российском законодательстве.

Законопроект предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет Людмила Бокова

Также она отметила, что законопроектом создаётся национальная система доменных имён, чтобы сайты РФ были доступны внутри страны, а россияне могли пользоваться сервисами (почта, интернет-банкинг и т.д.) без сбоев.

— Мы не делаем "свой Интернет" — это невозможно сделать в отдельно взятой стране, — подчеркнула она, пояснив, что это скорее замещающая структура, чтобы "в случае чрезвычайных обстоятельств не остаться без доступа к Интернету".

Таким образом, сеть связи (голосовая связь, телеграфная, телевещание и т.д.) станет более надёжной Людмила Бокова

Бокова добавила, что при Роскомнадзоре создаётся центр мониторинга и управления, который будет обладать информацией обо всей инфраструктуре связи, и это также центр узлов.

— Задача центра — координировать усилия множества операторов связи при любых экстраординарных ситуациях (чрезвычайная ситуация в регионе, выход сетевого оборудования из строя и т.д.). Такое было недавно с Росреестром, — напомнила она.

По мнению сенатора, это позволит не блокировать невиновных, и "чтобы больше не было случаев, когда блокировали одних, а заблокировали "Гугл", платёжные системы и ещё десятки сторонних сервисов".

— Новая система блокирует не по сетевому адресу, а по источнику трафика. При этом государство делает систему за свой счёт <...> в отличие от пакета Яровой. Ограничение доступа к запрещённым ресурсам будет происходить по координации центра Людмила Бокова

Сенатор подчеркнула, что сами правовые основания остаются всё те же — суд и досудебное ограничение.

Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об обеспечении автономной работы Рунета в случае отключения от глобальной Сети.