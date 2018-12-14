Китай заморозит повышение пошлин на импорт автомобилей из США

А ранее Дональд Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары. Стороны пытаются договориться.

Китайский Минфин на три месяца приостановит действие повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Режим заморозки будет действовать с 1 января по 31 марта 2019 года и обусловлен взаимными договорённостями лидеров двух стран.

Решение затронет 211 товарных позиций, по которым ранее Китай хотел повысить пошлины до 25% и 5%.

Напомним, новый виток торговой войны между Китаем и США произошёл в сентябре 2018 года, когда стороны ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров.

Однако ранее на полях саммита G20 Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились, что в течение ближайших трёх месяцев предпримут попытки заключить торговое соглашение. При этом Трамп заявил, что в случае, если оно не будет заключено, США введут масштабные импортные пошлины на китайские товары.