Полёт ценою в жизнь. Лайнер вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца

Самолёт американской компании Southwest Airlines, следовавший из Сиэтла в Даллас, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает Би-би-си.
Причиной посадки стало то, что на борту лайнера было найдено настоящее человеческое сердце. Предназначенный для трансплантации контейнер для перевозки органов доставили в Сиэтл из Калифорнии, но по какой-то причине забыли выгрузить из самолёта.
В связи с тем что орган не может долго храниться, было принято решение вернуться в аэропорт вылета.
— Когда мы обнаружили ошибку, мы сразу же начали возвращение в Сиэтл, — сказал представитель авиакомпании.
Позднее стало известно, что сердце спасли: его успели доставить вовремя. Однако, кто его забыл, не сообщается.
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