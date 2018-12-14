Полёт ценою в жизнь. Лайнер вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца

Такое решение было принято в связи с тем, что орган не может долго храниться, но его успели доставить вовремя в место предназначения.

Самолёт американской компании Southwest Airlines, следовавший из Сиэтла в Даллас, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает Би-би-си.

Причиной посадки стало то, что на борту лайнера было найдено настоящее человеческое сердце. Предназначенный для трансплантации контейнер для перевозки органов доставили в Сиэтл из Калифорнии, но по какой-то причине забыли выгрузить из самолёта.

В связи с тем что орган не может долго храниться, было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

— Когда мы обнаружили ошибку, мы сразу же начали возвращение в Сиэтл, — сказал представитель авиакомпании.

Позднее стало известно, что сердце спасли: его успели доставить вовремя. Однако, кто его забыл, не сообщается.