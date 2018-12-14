Число погибших в ДТП с автобусом в Красноярском крае возросло до трёх

Число погибших в результате столкновения автобуса и грузовика в Красноярском крае возросло до трёх. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Назаровского района Сергей Евсеенко.

Ранее сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших.

— Один из пострадавших умер во время операции... Таким образом, число жертв ДТП увеличилось до трёх, — сказал собеседник агентства.

Как уже сообщал Лайф, авария произошла на 40-м километре автодороги Ачинск — Троицкое. Причиной инцидента могли послужить погодные условия: на трассе гололедица и сильный ветер.