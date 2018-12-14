Эксперт рассказал, как можно защитить Рунет от внешних угроз

Специалист в области информационной безопасности Игорь Ашманов в беседе с Лайфом рассказал, как можно защитить Рунет от внешних угроз.

— Вот у нас есть сети, на которых у нас завязано довольно много всего. Насколько они вот от внешних воздействий защищены, то есть от выключения, от воздействия через них на нашу инфраструктуру и так далее, — сказал Ашманов.

По его словам, именно для этого всего и необходим закон о защите Рунета от внешних угроз.

— То есть это означает как минимум, что у нас должны быть верхние серверы, так называемые рутовые, корневые серверы под нашим контролем и отмена адресации там где-то в США, не должна обрушить нам весь Интернет. Потому что мы сейчас от него довольно сильно зависим, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета в случае отключения от глобальной Сети.

Сообщается, что должна быть создана инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения операторов связи к зарубежным серверам. Кроме того, депутаты предусмотрели проведение регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей.