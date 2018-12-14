Учёные выяснили, как подруги жены влияют на брак

Исследователи выявили взаимосвязь между отношением мужа к подругам своей жены и разводами. Об этом пишет Journal of Social and Personal Relationships.
Сообщается, что учёные 16 лет наблюдали за жизнью 373 супружеских пар. За это время почти половина из них развелись. И в большинстве случаев муж негативно относился к женщинам, с которыми дружила жена.
По мнению авторов исследования, у этой закономерности несколько причин. Во-первых, именно с подругами женщины чаще всего делятся своими переживаниями и проблемами, а это заканчивается ухудшением отношений в браке.
Во-вторых, подруги склонны критиковать мужчин, и это опять же убеждает женщину, что надо устроить скандал. И наконец, если подруги жены не нравятся мужу, он может задуматься, насколько она лучше них и не ошибся ли он в выборе спутницы жизни.
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