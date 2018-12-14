Путин поприветствовал участников фестиваля "Площадь Искусств"

Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XIX Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств". Телеграмма размещена на сайте Кремля.

— Объединив на своих площадках лучшие творческие силы, фестиваль предлагает яркую, масштабную культурно-просветительскую программу, дарит публике прекрасную возможность приобщиться к отечественному и мировому духовному, художественному наследию, великолепным образцам исполнительской, композиторской, театральной школ, — отметил президент.

По его словам, фестиваль в этом году посвящён юбилею его основателя, дирижёра Юрия Темирканова.

Президент пожелал гостям, участникам и организаторам всего наилучшего и выразил надежду, что фестиваль надолго запомнится жителям и гостям Санкт-Петербурга.