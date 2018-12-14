Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты в пяти областях Украины

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Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты в пяти областях Украины

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Пётр Порошенко. Фото: © Администрация президента Украины. 

Речь идёт об Одесской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях.

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко возглавил антирейтинг политиков — возможных кандидатов на пост главы Незалежной. Об этом свидетельствуют данные опроса "Портреты регионов", который был проведён социологической группой "Рейтинг".

Как следует из результатов, 75% опрошенных в Одесской области, 40% — в Ровенской, 38% — в Житомирской, по 60% — в Кировоградской и Черкасской областях не стали бы голосовать за Порошенко.

Опрос был проведён с 16 ноября по 4 декабря. В исследовании в каждой области приняли участие 1,6 тысячи человек.

Выборы главы Незалежной запланированы на март 2019 года, осенью того же года должны пройти выборы в парламент.

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