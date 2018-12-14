Опубликованы фото с места смертельной аварии с автобусом под Красноярском

Лайф публикует фото с места дорожно-транспортного происшествия на трассе Ачинск — Троицкое, где практически лоб в лоб столкнулись грузовик, гружённый мукой, и рейсовый автобус.

Как сообщалось ранее, в результате аварии на месте погибло два человека.

Также известно, что в результате аварии пострадало 14 человек, один из них позднее скончался в больнице.