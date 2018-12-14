Опубликованы фото с места смертельной аварии с автобусом под Красноярском

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Опубликованы фото с места смертельной аварии с автобусом под Красноярском

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Лайф публикует фото с места дорожно-транспортного происшествия на трассе Ачинск — Троицкое, где практически лоб в лоб столкнулись грузовик, гружённый мукой, и рейсовый автобус.

<p>Фото: © L!FE.</p>

Как сообщалось ранее, в результате аварии на месте погибло два человека.

<p>Фото: © L!FE.</p>

Также известно, что в результате аварии пострадало 14 человек, один из них позднее скончался в больнице.

<p>Фото: © L!FE.</p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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