Опубликованы фото с места смертельной аварии с автобусом под Красноярском

Лайф публикует фото с места дорожно-транспортного происшествия на трассе Ачинск — Троицкое, где практически лоб в лоб столкнулись грузовик, гружённый мукой, и рейсовый автобус.
Как сообщалось ранее, в результате аварии на месте погибло два человека.
Также известно, что в результате аварии пострадало 14 человек, один из них позднее скончался в больнице.
Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на и ).
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