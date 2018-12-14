Instagram разблокировал аккаунт врио главы Приморского края Олега Кожемяко

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Instagram разблокировал аккаунт врио главы Приморского края Олега Кожемяко

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Олег Кожемяко.Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Социальная сеть "Инстаграм" разблокировала аккаунт врио главы Приморского края Олега Кожемяко. Блокировка профиля руководителя региона продлилась меньше суток.

Ранее Кожемяко сообщил, что его страничка в Instagram была заблокирована из-за массовой атаки: на неё поступило более тысячи жалоб.

Врио главы региона также сообщал, что собирается разместить в своём аккаунте фото недавно родившихся у него щенков мареммо-абруццкой овчарки, чтобы "предложить в том числе в надёжные руки".

На страницу Кожемяко в "Инстаграме" подписано более 26 тысяч человек. Свой аккаунт он ведёт сам.

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