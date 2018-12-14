Instagram разблокировал аккаунт врио главы Приморского края Олега Кожемяко

Социальная сеть "Инстаграм" разблокировала аккаунт врио главы Приморского края Олега Кожемяко. Блокировка профиля руководителя региона продлилась меньше суток.

Ранее Кожемяко сообщил, что его страничка в Instagram была заблокирована из-за массовой атаки: на неё поступило более тысячи жалоб.

Врио главы региона также сообщал, что собирается разместить в своём аккаунте фото недавно родившихся у него щенков мареммо-абруццкой овчарки, чтобы "предложить в том числе в надёжные руки".

На страницу Кожемяко в "Инстаграме" подписано более 26 тысяч человек. Свой аккаунт он ведёт сам.