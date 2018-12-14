Пять сотен карат. Алмаз размером с куриное яйцо нашли в Канаде

Жёлтый алмаз весом 552 карата (это более 110 граммов) нашли на руднике Diavik на северо-западе Канады, пишет Bloomberg. Сообщается, что он оказался втрое больше камня, который до сих пор считали крупнейшим на континенте.
В алмазодобывающей компании заявили, что алмаз ювелирного качества, то есть подходит для обработки.
— Мы можем назвать его фантазийно-жёлтым, — сказали на предприятии.
Этот алмаз стал седьмым в списке крупнейших в XXI веке. Среди найденных за всю историю по своим размерам он занял тридцатую строчку.
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