Пять сотен карат. Алмаз размером с куриное яйцо нашли в Канаде

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Пять сотен карат. Алмаз размером с куриное яйцо нашли в Канаде

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Фото: © Алмазодобывающая компания Dominion Diamond Mines

Драгоценный камень "фантазийно-жёлтого" цвета стал крупнейшим во всей Северной Америке.

Жёлтый алмаз весом 552 карата (это более 110 граммов) нашли на руднике Diavik на северо-западе Канады, пишет Bloomberg. Сообщается, что он оказался втрое больше камня, который до сих пор считали крупнейшим на континенте.

В алмазодобывающей компании заявили, что алмаз ювелирного качества, то есть подходит для обработки.

— Мы можем назвать его фантазийно-жёлтым, — сказали на предприятии.

Этот алмаз стал седьмым в списке крупнейших в XXI веке. Среди найденных за всю историю по своим размерам он занял тридцатую строчку.

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