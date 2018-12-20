Майор ФСБ Алиса & Сo. Как экипажу справиться с авиадебоширами

В 2018 году авиакомпании впервые составили списки пассажиров, нарушивших правила поведения на борту самолёта. Дебоширам запретили пользоваться услугами перевозчиков в течение некоторого времени. "Аэрофлот" предлагает ещё один метод, способный обеспечить полную защиту клиентов и сотрудников компании.

В июне вступил в силу закон, позволяющий российским авиаперевозчикам составлять чёрные списки деструктивных пассажиров и отказывать им в перелётах. Основанием для этого может служить невыполнение распоряжений экипажа, хулиганство на борту и поведение, угрожающее безопасной эксплуатации самолёта.

Инициатива, предложенная "Аэрофлотом" и поддержанная другими авиаперевозчиками, вывела законодательство РФ на уровень мировых стандартов по профилактике и противодействию нарушений на воздушном транспорте.

Следующим шагом к обеспечению полной защиты клиентов и экипажа от буйных пассажиров должно стать разрешение бортпроводникам на использование специальных средств сдерживания, считают в "Аэрофлоте". Авиаперевозчик неоднократно призывал наделить сотрудников компании такими полномочиями, и сейчас это предложение находится на рассмотрении в Госдуме.

Вспоминаем о самых громких инцидентах на борту самолётов и объясняем, почему наделение экипажа дополнительными правами является необходимым в России.

"Майор ФСБ Алиса"

В начале января новость о "майоре ФСБ Алисе" облетела весь Рунет: жену футболиста Андрея Аршавина сняли с рейса Москва — Алма-Ата за несоблюдение техники безопасности при взлёте самолёта. За 200 метров до ВПП девушка отстегнула себе и своему ребёнку ремни безопасности, что категорически запрещено правилами безопасности. Кроме того, Аршавина пыталась пересадить няню своих детей в бизнес-класс, хотя у той был билет в экономе. В ответ на замечания экипажа, в том числе письменные, Алиса постоянно называла себя майором ФСБ, за что и получила соответствующее прозвище.

Спустя два месяца Аршавина признала, что нарушила закон, и оплатила расходы "Аэрофлота", понесённые из-за задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в Шереметьево.

Понты экс-главы Якутии и его помощника

Другой громкий случай деструктивного поведения на борту произошёл в феврале на рейсе из Якутии в Москву. Тогдашний глава Якутии Егор Борисов и его помощник Евгений Шигапов, зайдя в салон самолёта, отказались предъявить бортпроводникам посадочные талоны, параллельно оскорбляя их и авиакомпанию. После того как посадочные всё-таки нашлись, мужчины прошли к своим местам в бизнес-классе. Но на этом их выступление не закончилось.

В один момент Шигапов, увидев, что из кабины пилотов выходит член экипажа, оттолкнул его и попытался пробраться к командиру воздушного судна. Все замечания и требования сотрудников авиакомпании дебошир игнорировал, демонстрируя служебное удостоверение, после чего мужчину передали полиции. В результате вылет рейса задержался на час, а "Аэрофлот" понёс дополнительные расходы.

Атака на стюардессу

В начале года правоохранители начали проверку по факту драки на борту самолёта, следовавшего из Москвы в Нью-Йорк. Во время полёта один из пассажиров бизнес-класса начал вести себя неадекватно, ругаться с другими людьми и оскорблять бортпроводников. Члены экипажа пытались успокоить мужчину, однако тот ударил стюардессу по лицу и накинулся с кулаками на одного из пассажиров.

Усмирить дебошира удалось лишь ремнями безопасности. Несколько мужчин скрутили и привязали его к креслу, а по прилёте — передали американской полиции и сотрудникам ФБР. Там же выяснилось, что нарушителем оказался директор проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Алексей Черекаев, который также, предположительно, является сыном видного российского нейрохирурга Василия Черекаева и внуком советского государственного деятеля, учёного-животновода Алексея Черекаева.

Стюардесса, получившая несколько ударов от пассажира, обратилась с заявлением в полицию прямо в аэропорту Шереметьево. А как только мужчина вернулся на родину, его сразу же задержала транспортная полиция.

Концерт Любови Успенской

В конце марта певицу Любовь Успенскую отстранили от полёта по направлению из Москвы в Омск. Дело в том, что при посадке на борт воздушного судна артистка несла на руках собаку, а после просьбы убрать её в переноску оттолкнула бортпроводника и попыталась пройти в салон.

После инцидента кабинный экипаж составил рапорт о нарушении, опросил свидетелей и вызвал полицию. И лишь после прихода сотрудников правоохранительных органов Успенская согласилась покинуть борт. Рейс смог вылететь лишь спустя час.

Тогда же, в марте, компания объявила, что будет лишать часто летающих пассажиров элитного статуса в программе "Аэрофлот бонус" за деструктивное поведение. Накопленные за период участия в программе мили аннулируются, после чего происходит закрытие счёта участника.

Также авиаперевозчик подчеркнул, что продолжает бороться с любыми случаями нарушения общественного порядка, несмотря на статус хулиганов.

И такая дребедень... Каждый месяц

Примеров деструктивного поведения на авиарейсах можно привести десятки. Каждый такой дебошир удивляет своей безнравственностью, несдержанностью и жестокостью. Пассажиры, нарушая правила, являются на борт пьяными, угрожают другим людям, бросаются с кулаками на членов экипажа.

Примечательно, что "Аэрофлот" неоднократно призывал наделить членов экипажа полномочиями применять на борту специальные средства сдерживания. Это необходимо для ограничения подвижности лиц, которым не страшен ни чёрный список, ни крупный штраф, ни уголовное дело, а их действия реально угрожают безопасности других пассажиров.