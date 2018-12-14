Глава Еврокомиссии растрепал сотруднице волосы на саммите ЕС

Сначала Жан-Клод Юнкер весьма своеобразно поздоровался с одной из сотрудниц Еврокомиссии, а потом ни с того ни с сего швырнул на пол пачку бумаг.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не перестаёт удивлять мир своим поведением, пишет The Sun.

На этот раз его выходка обернулась настоящим сексистским скандалом: перед входом в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе он внезапно энергично растрепал волосы одной из сотрудниц. После этого Юнкер направился к другой коллеге, с которой по-дружески расцеловался.

И на этом известный политический деятель из Люксембурга не остановился. Перед началом пресс-конференции по итогам саммита он положил на трибуну пачку документов, затем часть из них отложил в сторону, а остальные с силой бросил прямо на пол.

Как ранее писал Лайф, в октябре президент Еврокомиссии спародировал знаменитый танец британского премьера Терезы Мэй, который она исполнила, выходя на сцену во время съезда Консервативной партии.