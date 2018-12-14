В Израиле прошли протесты "жёлтых жилетов"

Последователи участников митинга "жёлтых жилетов" провели митинг в Тель-Авиве.
Now: Hundreds of protesters block a main juncture in Tel Aviv, in front of the #Israel government's complex #YellowVests #guilletsjaunes pic.twitter.com/teCnRAohyo— האפודים הצהובים (Israel Yellow Vests) (@fxZCOMM9jM9ymOG) 14 декабря 2018 г.
Несколько сотен протестующих на несколько часов перекрыли дороги в Тель-Авиве в знак протеста против роста цен и "грабительской политики" правительства.
Как сообщает The Times of Israel, акция прошла на фоне роста цен на электроэнергию, воду, газ, продукты питания, страхование, услуги мобильных операторов и налога на имущество.
— Мы собираемся на улицах, чтобы остановить рост цен, ослабить монополии и сократить стоимость проживания, которая оказывает сильное влияние на жителей Израиля, — заявили участники протеста.
Отмечается, что около десяти человек были арестованы после того, как мирный протест перерос в столкновение с полицией.
Напомним, подобные протесты ранее прошли в Бельгии, Нидерландах и Греции.
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