В Израиле прошли протесты "жёлтых жилетов"

Последователи участников митинга "жёлтых жилетов" провели митинг в Тель-Авиве.

Несколько сотен протестующих на несколько часов перекрыли дороги в Тель-Авиве в знак протеста против роста цен и "грабительской политики" правительства.

Как сообщает The Times of Israel, акция прошла на фоне роста цен на электроэнергию, воду, газ, продукты питания, страхование, услуги мобильных операторов и налога на имущество.

— Мы собираемся на улицах, чтобы остановить рост цен, ослабить монополии и сократить стоимость проживания, которая оказывает сильное влияние на жителей Израиля, — заявили участники протеста.

Отмечается, что около десяти человек были арестованы после того, как мирный протест перерос в столкновение с полицией.

Напомним, подобные протесты ранее прошли в Бельгии, Нидерландах и Греции.