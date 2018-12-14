В МИД РФ отреагировали на решение о создании армии Косова

В МИД России заявили, что создание армии Косова может привести к возобновлению вооружённого конфликта.

— Этот шаг стал грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244, направленным на серьёзное обострение обстановки на Балканах, чреватым рецидивом вооружённого конфликта в регионе, — говорится в сообщении на сайте дипведомства.

Отмечается, что речь идёт об увеличении численности сил Косова вдвое, а также об изменении формирований, которые раньше выполняли функции гражданской обороны.

В МИД также отметили, что западные политики и генералы НАТО, поддерживающие идею создания косовской армии, в то же время игнорируют линию Белграда по поиску компромисса.

Напомним, парламент Косова проголосовал за создание собственной армии в октябре текущего года.