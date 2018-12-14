УЕФА оштрафовал ЦСКА на €13 тыс. за поведение фанатов на матче Лиги чемпионов

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал ЦСКА по итогам матча Лиги чемпионов с чешской "Викторией" в Москве за поведение болельщиков.

Как указывается в заявлении пресс-службы организации, ЦСКА обязан заплатить 13 тысяч евро за то, что фанаты армейцев бросали предметы и выбегали на газон.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Виктора Гончаренко заняли последнее место в своей группе.