УЕФА оштрафовал ЦСКА на €13 тыс. за поведение фанатов на матче Лиги чемпионов

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УЕФА оштрафовал ЦСКА на €13 тыс. за поведение фанатов на матче Лиги чемпионов

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал ЦСКА по итогам матча Лиги чемпионов с чешской "Викторией" в Москве за поведение болельщиков.

Как указывается в заявлении пресс-службы организации, ЦСКА обязан заплатить 13 тысяч евро за то, что фанаты армейцев бросали предметы и выбегали на газон.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Виктора Гончаренко заняли последнее место в своей группе.

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