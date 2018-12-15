В московском метро установили ёлку из использованных проездных билетов

На станции Московского метрополитена "Тургеневская" установили ёлку, сделанную из использованных проездных билетов "Единый".

По информации официального сайта мэра Москвы, на инсталляцию высотой 3,5 метра ушло более 230 тысяч использованных бумажных билетов. Именно столько проездных продают в кассах столичной подземки ежедневно.

— Основная идея акции — призвать пассажиров не покупать каждый раз бумажные билеты, а пользоваться картой "Тройка" и заботиться о природе, —рассказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Темникова также отметила, что в следующем году организаторы акции рассчитывают установить ёлку, которая будет на метр ниже.