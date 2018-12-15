Сербия запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за создания армии Косова

Президент страны заявил о возможности нападения вооружённых сил непризнанной республики.

Белград направил запрос в ООН на созыв экстренного заседания Совета безопасности из-за решения Косова создать собственную армию. Об этом заявил, обращаясь к народу, президент Сербии Александр Вучич.

— Я вас спрашиваю, на основании какой статьи вашей конституции вы создали армию? Нет такой статьи. Всё, что сделано, противоречит международному праву и собственной конституции так называемого Косова, — цитирует его ТАСС.

Вучич также выразил убеждение, что албанцы с самого начала конфликта отвергали любую возможность найти компромисс, а за происходящим в Приштине стоят США. Он добавил, что Сербия способна отразить возможную атаку со стороны косовской армии.

— Мы не позволим напасть на сербов. Если на вас нападут, у нас найдутся силы вас защитить, — сказал президент.

Как ранее сообщал Лайф, парламент Косова проголосовал за создание собственной армии непризнанной республики.