Трамп намекнул на окончание торговой войны с Китаем

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что США в скором времени могут заключить с Китаем сделку по торговле, таким образом покончив со всеми прошлыми разногласиями.
— Китай хочет заключить значительную и всеобъемлющую сделку, и это может произойти, причём довольно скоро! — написал американский лидер в "Твиттере".
Трамп также добавил, что Пекин уже продемонстрировал готовность к сотрудничеству, временно отменив повышение пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США.
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