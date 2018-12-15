Трамп намекнул на окончание торговой войны с Китаем

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что США в скором времени могут заключить с Китаем сделку по торговле, таким образом покончив со всеми прошлыми разногласиями.

— Китай хочет заключить значительную и всеобъемлющую сделку, и это может произойти, причём довольно скоро! — написал американский лидер в "Твиттере".

Трамп также добавил, что Пекин уже продемонстрировал готовность к сотрудничеству, временно отменив повышение пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США.