Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать в Сирии

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Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать в Сирии

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Фото: © РИА "Новости"/Алексей Витвицкий

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, пишет Anadolu. По данным издания, главы государств достигли договорённости по поводу взаимодействия в Сирии.

— Эрдоган и Трамп согласились на более эффективную координацию действий в Сирии, — сообщает агентство.

Как ранее писал Лайф, Пентагон назвал неприемлемой новую военную операцию в Сирии, о проведении которой заявила Анкара. Турецкий лидер заявил, что направит войска на северо-восток страны для борьбы с вооружёнными отрядами курдов.

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