Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать в Сирии

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, пишет Anadolu. По данным издания, главы государств достигли договорённости по поводу взаимодействия в Сирии.
— Эрдоган и Трамп согласились на более эффективную координацию действий в Сирии, — сообщает агентство.
Как ранее писал Лайф, Пентагон назвал неприемлемой новую военную операцию в Сирии, о проведении которой заявила Анкара. Турецкий лидер заявил, что направит войска на северо-восток страны для борьбы с вооружёнными отрядами курдов.
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