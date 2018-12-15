Экологи попросили жителей Москвы не будить спящих ежей

Московские экологи попросили жителей столицы не беспокоить ежей, впавших в зимнюю спячку. Об этом рассказала методист Мосприроды Анна Сорокина.

Она отметила, что особенно внимательными должны быть люди, гуляющие в парках и лесах с собаками.

— Мы всегда говорим, что необходимо держать собак на поводке, поскольку все собаки по своей натуре охотники и если они чуют норку ежа, то раскапывают её, побеспокоят ёжика, — передаёт слова Сорокиной ТАСС.

Также отмечается, что плохой идеей будет забрать зверька домой, поскольку это может лишь обозлить ежа. Кроме того, экологи не советуют угощать колючих хищников молоком. Вместо этого учёные рекомендуют дать ёжу немного мяса.