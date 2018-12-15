В Киеве пройдёт собор по созданию Украинской автокефальной церкви

Участники планируют избрать предстоятеля и принять устав новой религиозной организации.

В Софийском соборе Киева 15 декабря состоится Объединительный собор, который в России считают церковным расколом. На нём планируют провозгласить "независимость" новой украинской церкви, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что будет принят устав новой религиозной структуры, а также выбран её предстоятель. Однако уже известно, что автокефальность станет лишь формальной, а фактически Церковь возглавит Константинопольский патриарх Варфоломей.

Ожидается, что в соборе примут участие представители двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви — и их главы Филарет Денисенко и Макарий Малетич. Напомним, недавно с них сняли анафему.

Как ранее писал Лайф, новую церковь может возглавить митрополит Симеон, активно продвигаемый президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, в октябре Константинополь объявил, что предоставит автокефалию неканонической украинской церкви. После этого Московский патриархат разорвал отношения со Вселенским патриархом.