В Киеве пройдёт собор по созданию Украинской автокефальной церкви

В Софийском соборе Киева 15 декабря состоится Объединительный собор, который в России считают церковным расколом. На нём планируют провозгласить "независимость" новой украинской церкви, пишет РИА "Новости".
Сообщается, что будет принят устав новой религиозной структуры, а также выбран её предстоятель. Однако уже известно, что автокефальность станет лишь формальной, а фактически Церковь возглавит Константинопольский патриарх Варфоломей.
Ожидается, что в соборе примут участие представители двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви — и их главы Филарет Денисенко и Макарий Малетич. Напомним, недавно с них сняли анафему.
Как ранее писал Лайф, новую церковь может возглавить митрополит Симеон, активно продвигаемый президентом Украины Петром Порошенко.
Напомним, в октябре Константинополь объявил, что предоставит автокефалию неканонической украинской церкви. После этого Московский патриархат разорвал отношения со Вселенским патриархом.
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