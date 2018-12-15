В Мексике пассажирский самолёт при посадке столкнулся с дроном

Пассажирский самолёт получил повреждения при столкновении с дроном во время посадки в аэропорту Тихуаны. Об этом сообщает Millenio.
Avión de Aeroméxico choca con dron en #Tijuana https://t.co/5ffb6yCDCy pic.twitter.com/KyB9eyZncw— Milenio.com (@Milenio) 13 декабря 2018 г.
На фото видно, что воздушное судно получило значительные повреждения носовой части.
Авиакомпания, которой принадлежит самолёт, отметила, что приземление прошло успешно, безопасности пассажиров ничего не угрожало. В настоящее время подробности инцидента выясняются.
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