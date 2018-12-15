В Мексике пассажирский самолёт при посадке столкнулся с дроном

Читайте также

В Мексике пассажирский самолёт при посадке столкнулся с дроном

109

Фото: © Twitter/Milenio.com

Пассажирский самолёт получил повреждения при столкновении с дроном во время посадки в аэропорту Тихуаны. Об этом сообщает Millenio.

На фото видно, что воздушное судно получило значительные повреждения носовой части.

Авиакомпания, которой принадлежит самолёт, отметила, что приземление прошло успешно, безопасности пассажиров ничего не угрожало. В настоящее время подробности инцидента выясняются.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×