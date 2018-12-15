Под завалами обрушившегося дома под Киевом нашли два тела

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Под завалами обрушившегося дома под Киевом нашли два тела

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Спасатели сообщили о двух погибших в результате взрыва в пятиэтажном доме в Фастове Киевской области.

— Из-под завалов здания в Фастове Киевской области извлекли два тела — мужского и женского пола, — написал в "Фейсбуке" глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечёткин.

По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, взрыв в жилом доме под Киевом случился утром 14 декабря. Сообщалось, что, по предварительной информации, в результате обрушения нескольких этажей пострадал один человек.

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