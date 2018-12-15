При сходе трамвая с рельсов в Лиссабоне ранено 28 человек

В Лиссабоне при сходе трамвая с рельсов получили ранения как минимум 28 человек, в том числе двое детей. Об этом пишет Publico.

По словам очевидцев, трамвай перевернулся из-за неудачного торможения на повороте. После этого прохожие помогли вытащить из транспортного средства детей, оказавшихся гражданами Великобритании.

#IMÁGENES: Accidente de tranvía en #Lisboa deja 28 heridos. Ha ocurrido en la zona de #Lapa y los bomberos han tenido que rescatar a 6 pasajeros.



Fotos: JournalPt / PublicoPt pic.twitter.com/GBBOEhdgDu — eSPAINews (@eSPAINews) 14 декабря 2018 г.

Отмечается, что все находившиеся в трамвае люди избежали серьёзных ранений. Тем не менее пострадавшие были доставлены в больницу.