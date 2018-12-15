При сходе трамвая с рельсов в Лиссабоне ранено 28 человек

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При сходе трамвая с рельсов в Лиссабоне ранено 28 человек

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Фото: © Twitter/eSPAINews‏

В Лиссабоне при сходе трамвая с рельсов получили ранения как минимум 28 человек, в том числе двое детей. Об этом пишет Publico.

По словам очевидцев, трамвай перевернулся из-за неудачного торможения на повороте. После этого прохожие помогли вытащить из транспортного средства детей, оказавшихся гражданами Великобритании.

Отмечается, что все находившиеся в трамвае люди избежали серьёзных ранений. Тем не менее пострадавшие были доставлены в больницу.

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