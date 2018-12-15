Сторонники Brexit в жёлтых жилетах перекрыли Вестминстерский мост

В центре Лондона несколько десятков человек ненадолго заблокировали движение по Вестминстерскому мосту. Об этом сообщило издание The Sun.

По словам очевидцев, около 60 человек перекрыли дорогу и скандировали "Brexit сейчас", размахивая флагом Британии. На большинстве демонстрантов были надеты жёлтые жилеты, которые носят протестующие во Франции.

Отмечается, что полиция заставила участников акции уйти с проезжей части. Ни один из демонстрантов не был задержан.