Посол РФ: Австрия не предоставила доказательств вины российских биатлонистов

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Посол РФ: Австрия не предоставила доказательств вины российских биатлонистов

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Антон Шипулин и Александр Логинов. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Дипломат рассказал о ходе расследования очередного допингового скандала, связанного с чемпионатом 2017 года.

Доверенный адвокат российского посольства в Вене встретился с представителями австрийской прокуратуры. Об этом сообщил ТАСС посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Он отметил, что австрийская сторона не предоставила никаких доказательств вины российских спортсменов в использовании допинга.

Дипломат также добавил, что в отношении сборной России по биатлону действует презумпция невиновности и их передвижения на данный момент не ограничены.

Как ранее сообщал Лайф, нескольких российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене.

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