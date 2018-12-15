Посол РФ: Австрия не предоставила доказательств вины российских биатлонистов

Доверенный адвокат российского посольства в Вене встретился с представителями австрийской прокуратуры. Об этом сообщил ТАСС посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Он отметил, что австрийская сторона не предоставила никаких доказательств вины российских спортсменов в использовании допинга.
Дипломат также добавил, что в отношении сборной России по биатлону действует презумпция невиновности и их передвижения на данный момент не ограничены.
Как ранее сообщал Лайф, нескольких российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене.
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