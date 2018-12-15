Выставка антикварного холодного оружия открылась в Государственном музее спорта

В Государственном музее спорта открылась новая экспозиция. На ней представлено антикварное холодное оружие и редкие книги по фехтованию.

— Это действительно замечательная коллекция, и вообще, холодное оружие — это самый честный вид оружия. Я хотел бы пожелать успехов музею и нашему спорту, — передаёт слова министра культуры Владимира Мединского агентство городских новостей "Москва".

Уникальную коллекцию сабель, рапир и шпаг передал музею благотворительный фонд "За будущее фехтования", учредителем которого является президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов.