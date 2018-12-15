Британская королевская семья выбрала любимые фото для рождественских открыток

В преддверии Рождества на официальных аккаунтах членов королевской семьи появились фотографии для открыток. Об этом сообщает Би-би-си.
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The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family. The photograph, taken by Matt Porteous, shows The Duke and Duchess with their three children at Anmer Hall. This photograph features on Their Royal Highnesses’ Christmas card this year.
Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали семейную фотографию в окружении своих детей рядом с их домом в Норфолке. В то же время герцог и герцогиня Суссекские остановили выбор для своего первого поздравления на неопубликованном ранее чёрно-белом снимке с их свадьбы.
В свою очередь принц Чарльз и его супруга Камилла поделились фотокарточкой, сделанной в саду их резиденции в Вестминстере.
Как известно, демонстрация любимых фотографий, которые выбирают для открыток, — ежегодная традиция, сложившаяся в королевской семье.
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