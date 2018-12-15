Британская королевская семья выбрала любимые фото для рождественских открыток

В преддверии Рождества на официальных аккаунтах членов королевской семьи появились фотографии для открыток. Об этом сообщает Би-би-си.

Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали семейную фотографию в окружении своих детей рядом с их домом в Норфолке. В то же время герцог и герцогиня Суссекские остановили выбор для своего первого поздравления на неопубликованном ранее чёрно-белом снимке с их свадьбы.

В свою очередь принц Чарльз и его супруга Камилла поделились фотокарточкой, сделанной в саду их резиденции в Вестминстере.

Как известно, демонстрация любимых фотографий, которые выбирают для открыток, — ежегодная традиция, сложившаяся в королевской семье.