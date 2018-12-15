Пять человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом в Эквадоре

Авария с автобусом в Эквадоре унесла жизни пяти человек, пишет El Comercio. Сообщается, что ДТП произошло на юго-востоке столицы страны Кито.
По данным издания, автобус на полном ходу врезался в несколько стоявших рядом автомобилей и перевернулся. Пятеро погибли на месте, ещё 38 человек были госпитализированы с различными травмами.
#Ecuador: "@Sanchezmendieta: Imágenes del Cuerpo de Bomberos de #Quito sobre el accidente del bus esta mañana en el sector de Conocoto. En la unidad de transporte se movilizaban unas 50 personas. pic.twitter.com/IHEnbPLPIe"— Cómplice FM (@complicefm) 14 декабря 2018 г.
Причины аварии выясняются. По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза.
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