Пять человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом в Эквадоре

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Пять человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом в Эквадоре

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Фото:© Twitter/Cómplice FM

Авария с автобусом в Эквадоре унесла жизни пяти человек, пишет El Comercio. Сообщается, что ДТП произошло на юго-востоке столицы страны Кито.

По данным издания, автобус на полном ходу врезался в несколько стоявших рядом автомобилей и перевернулся. Пятеро погибли на месте, ещё 38 человек были госпитализированы с различными травмами.

Причины аварии выясняются. По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза.

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