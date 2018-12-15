Помпео потребовал отпустить двух задержанных в Китае граждан Канады

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти КНР отпустить двоих задержанных граждан Канады.

— Задержание двух канадских граждан является неприемлемым, они должны быть возвращены, — передаёт слова Помпео ТАСС.

Госсекретарь также отметил, что Штаты призывают все страны мира надлежащим образом относиться к гражданам других государств.

Напомним, ранее стало известно о задержании двух граждан Канады. Их обвиняют "в совершении действий, представляющих угрозу для национальной безопасности КНР". Известно, что один из задержанных помогал провести встречу бывшего баскетболиста Денниса Родмана с лидером КНДР Ким Чен Ыном.