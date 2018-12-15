Жизнь после Brexit. Британцам придётся платить за поездки в страны ЕС

Выход из Евросоюза обернётся для британцев необходимостью запрашивать разрешение на въезд в страны ЕС каждые три года. Новая система онлайн-регистрации, получившая название ETIAS, начнёт действовать с 2021 года, сообщает Би-би-си.

На своей официальной странице в Twitter пресс-секретарь главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера Наташа Берто рассказала о новых условиях въезда в страны Евросоюза для жителей Соединённого Королевства.

— Да, в отношении Великобритании как экс-члена ЕС будет действовать система #ETIAS, подразумевающая получение разрешения на въезд каждые три года вместе с вносом сбора в размере семи евро, — написала Берто.

При этом она отметила, что похожая система действует в отношении граждан США.