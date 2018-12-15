Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

Москва и Киев смогут обсудить поставки газа в Брюсселе в начале будущего года, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

— Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трёхсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе, — написал он в Twitter.

Еврокомиссар добавил, что в этой встрече предложат поучаствовать в том числе коммерческим компаниям.

Как ранее сообщал Лайф, в декабре поставки газа через Украину после 2019 года обсудили президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, с ноября 2015 года Украина не закупает российский газ, предпочитая приобретённый в Европе. Кстати, по данным Государственной фискальной службы страны, в 2018 году стоимость европейского топлива побила рекорд. Она достигла 339,21 доллара за тысячу кубометров.