Рулетка, фишки, патроны. В центре Киева обнаружили подпольное казино

Киевские полицейские пресекли деятельность подпольного казино, работавшего в офисном здании в центре украинской столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— В ходе проведения обысков в помещении казино и по местам проживания организаторов незаконного бизнеса мы изъяли игровое оборудование, более 100 тыс. долларов и другие вещественные доказательства, — рассказал заместитель главы следственного управления киевской полиции Эдуард Соловьёв.

Отмечается, что сотрудники и посетители нелегального игорного дома пользовались лифтом, который работал только при наличии специального магнитного ключа.

В настоящее время против организаторов казино возбуждено уголовное дело.