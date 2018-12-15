Жители Нью-Йорка сняли видео, доказывающее существование НЛО

В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. Специалистам ясно одно: это не самолёт, не дрон и не птица.

В Нью-Йорке удалось запечатлеть странный объект, пролетевший в небе над городом на сверхзвуковой скорости. На опубликованном в Сети видеоролике видно, как среди облаков движется нечто тёмное и дискообразное.

Эксперты заявили: форма и цвет исключают вероятность того, что это пассажирский самолёт. Кроме того, при замедленном воспроизведении можно рассмотреть, что незаметно даже намёка на крылья.

Столь же уверенно специалисты отвергли версии того, что горожане видели всего лишь птицу или дрон. По их мнению, для живого существа объект летел слишком высоко, а для беспилотника он был чересчур велик.