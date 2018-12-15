Меркель назвала демонстрации "жёлтых жилетов" проявлением демократии

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала акции "жёлтых жилетов" частью демократии.

— Возможность выразить протест является частью демократии, но к этому также относится то, что не должно быть насилия. Применение силы — это монополия государства, — приводит слова Меркель РИА "Новости".

Канцлер отметила, что такого подхода ожидают от всех демонстраций в Германии — и "это же должно относиться и к Франции".

Напомним, демонстрации "жёлтых жилетов" начались 17 ноября во Франции. Люди, одетые в форму дорожных работников, устроили массовые акции протеста против повышения цен на топливо.