Украинский архиепископ назвал собор об автокефалии "сатанинским сборищем"

Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области Украины вернул Константинопольскому патриарху приглашение на "Объединительный собор" в Киеве.

Свой отказ посетить мероприятие архиепископ Лонгин объяснил в письме, опубликованном на портале Страна.ua.

— "Объединительный собор" — собор нечестивых и сатанинское сборище, — говорится в послании.

Священнослужитель подчеркнул, что представители канонической Украинской церкви выступили против этого "лжесобора".

Он также отметил, что решение Константинополя снять анафему с глав двух неканонических церквей повергло в шок весь православный мир.

Как писал Лайф, 15 декабря в Киеве состоится собор, на котором планируют утвердить устав новой автокефальной церкви и выбрать её предстоятеля.

Ранее сообщалось, что на самом деле устав религиозной организации предполагает лишь формальную самостоятельность. Все важные решения документ предписывает принимать только по согласованию с Константинополем.