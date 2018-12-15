Украинский архиепископ назвал собор об автокефалии "сатанинским сборищем"

Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области Украины вернул Константинопольскому патриарху приглашение на "Объединительный собор" в Киеве.
Свой отказ посетить мероприятие архиепископ Лонгин объяснил в письме, опубликованном на портале Страна.ua.
— "Объединительный собор" — собор нечестивых и сатанинское сборище, — говорится в послании.
Священнослужитель подчеркнул, что представители канонической Украинской церкви выступили против этого "лжесобора".
Он также отметил, что решение Константинополя снять анафему с глав двух неканонических церквей повергло в шок весь православный мир.
Как писал Лайф, 15 декабря в Киеве состоится собор, на котором планируют утвердить устав новой автокефальной церкви и выбрать её предстоятеля.
Ранее сообщалось, что на самом деле устав религиозной организации предполагает лишь формальную самостоятельность. Все важные решения документ предписывает принимать только по согласованию с Константинополем.
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