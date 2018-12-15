В Армении закрывается последнее русскоязычное телевизионное шоу

Программа "Что? Где? Когда?" с нового сезона будет выходить в Армении на армянском языке. Об этом сообщил и. о. министра образования и науки Араик Арутюнян.

— С нового сезона проект будет выходить в эфир исключительно на армянском языке. Я не раз критиковал организаторов за то, что они проводят игру на русском языке, — написал Арутюнян на своей странице в "Фейсбуке".

Отмечается, что на "перевод" программы государство выделило около 35 тысяч долларов.

Таким образом, программа "Что? Где? Когда?" стала последним телевизионным проектом, который выходил в Армении на русском языке.