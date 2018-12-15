Хакеры Anonymous рассказали о планах заминировать Севастополь

Международная группа Anonymous опубликовала на сайте cyberguerrilla.org новые документы, в которых говорится об "Институте государственности". По данным хакеров, именно он финансирует проект Integrity Initiative.

Сообщается, что руководитель этого "института" Кристофер Доннелли предлагал "заминировать Севастопольскую бухту". Кроме того, среди его идей было установить у границ полуострова "санитарный кордон с войсками и минами", а также использовать "большое микроволновое противоспутниковое оружие", которое "когда-то было у Украины".

Кроме того, хакеры предоставили данные о том, как представители организации дезинформируют британский парламент, чтобы убедить Лондон в якобы "российской угрозе" и "российском вмешательстве" в референдум о независимости Каталонии.

Хакеры направили властям Великобритании послание, в котором пообещали пристально наблюдать за ходом расследования деятельности проекта Integrity Initiative.

Как ранее сообщал Лайф, хакеры Anonymous выяснили, кому британские спецслужбы и МИД платят за ведение гибридной войны с Москвой. Упоминаются в том числе сторонник Алексея Навального Владимир Ашурков и основатель Hermitage Capital Уильям Браудер.